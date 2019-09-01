Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü…

Dünya Barış Günü dolayısıyla bugün ve hafta içinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bugün Lefke’de yapılacak 2. Barış Şöleni saat 17.00’de “Madenci Heykeli”nde ağaç dikme etkinliğiyle başlayacak. 19.30’da ise Lefke Atatük Parkı’nda Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi’nin gösterisi, Selçuk Garanti, Androulla Shati ve Constantinos Theodoulu’nun konseri, Musa Kayra’nın karikatür sergisi, Creating Friendships for Peace etkinliği, Yusuf Nidai, Gündoğdu Gencer ve Dudu Yeşilceova’nın şiir dinletisi yer alacak. Barış Günü etkinliği, Grup Baria’nın konseriyle tamamlanacak.

Lefkoşa’da ise Bağımsızlık Yolu ile Baraka Kültür Merkezi saat 18.00’de Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde “1 Eylül'de barışı haykırmaya devam ediyoruz! Sokaklar bizim. Barış sokakta. Barış hemen şimdi!” sloganıyla ortak basın açıklaması yapacak.

3 Eylül Salı günü saat 18.00’de Bayraktar Türk Maarif Koleji yanındaki halı sahada, “İnsanlık için Barış, Kıbrıs için Barış” sloganıyla iki toplumlu sembolik futbol karşılaşması yapılacak.