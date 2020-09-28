“1 Ekim’den itibaren okullarımızı açacağız”
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararların ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu, okulların 1 Ekim'den itibaren açılacağını açıkladı.
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararların ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu, okulların 1 Ekim'den itibaren açılacağını açıkladı.
Tüm tedbirleri alarak belli düzenlemeler çerçevesinde okulların 1 Ekim’den itibaren açılacağını ifade eden Pilli, “Çocuklarımızın sağlığını ön planda tutarak okullarımızı açacağız.” dedi.
Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlara ilişkin detaylı açıklamanın ise gün içinde yapılacağını belirtti.
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