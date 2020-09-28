Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararların ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu, okulların 1 Ekim'den itibaren açılacağını açıkladı.

Tüm tedbirleri alarak belli düzenlemeler çerçevesinde okulların 1 Ekim’den itibaren açılacağını ifade eden Pilli, “Çocuklarımızın sağlığını ön planda tutarak okullarımızı açacağız.” dedi.

Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlara ilişkin detaylı açıklamanın ise gün içinde yapılacağını belirtti.