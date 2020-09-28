Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “1 Ekim’den itibaren okullarımızı açacağız”
“1 Ekim’den itibaren okullarımızı açacağız”

“1 Ekim’den itibaren okullarımızı açacağız”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararların ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu, okulların 1 Ekim'den itibaren açılacağını açıkladı.

A+A-

 

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararların ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu, okulların 1 Ekim'den itibaren açılacağını açıkladı.

Tüm tedbirleri alarak belli düzenlemeler çerçevesinde okulların 1 Ekim’den itibaren açılacağını ifade eden Pilli, “Çocuklarımızın sağlığını ön planda tutarak okullarımızı açacağız.” dedi.

Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlara ilişkin detaylı açıklamanın ise gün içinde yapılacağını belirtti.

Bu haber toplam 5701 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Eğitimde ‘dönüşümlü açılım’ gündemdeEğitimde ‘dönüşümlü açılım’ gündemdeOkulların yüz yüze açılmasına dair işaret edilen 1 Ekim’e sayılı günler kala, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin okulları dönüşümlü açma kararı aldığı belirtildi.