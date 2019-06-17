1. Dilekkaya Hellim Festivali büyük ilgi gördü…

Dila ŞİMŞEK

Hellim üretimi ile tanınan Dilekkaya köyü, dün “1. Dilekkaya Hellim Festivali’ni” gerçekleştirdi. Oldukça yoğun ilgi gören festival, Dilekkaya Köy Meydanı’nda saat 10:00-22:00 arasında yapıldı.

Yemekten eğlenceye, takıdan el işi ürünlere birçok stant kuruldu. Köyün hellim üreticileri de, stantlarda hellimlerini tanıttı, misafirlere üretimi anlattı.

Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğluları ve Değirmenlik Belediyesi Festival Komitesi’nin organize ettiği festival, hem köylülerin, hem de ziyaretçilerin katılımı ile müzik eşliğinde renklendi.

Bulgur köftesi, hellim, meyve ve şamişi gibi yiyecekler satışa sunuldu, el yapımı ürünler ve eşyalar stantlarda yer aldı. Çocuklar mutlulukla eğlendi.

Dilekkayalı hellim üreticileri, “Hellimi yurt dışına sunmak, kültürümüzü yansıtan bu ürünün tanıtılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Üreticiler, bu gibi hem köyü hem de üretimi, üreticiyi kalkındıracak etkinliklerin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

“Avrupa ülkelerine de satış yapabilmek isteriz”

Üreticiler, “Devlet 2.75 olan inek sütünü üreticilere 2.38 olarak veriyor ama 30 kuruşluk bir indirimin üreticiye pek de bir yararı olmuyor” dedi. Hellim üreticileri, iç piyasanın çok iyi olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Ancak sadece yurt içine, buradaki piyasayla çalışıyoruz. Yurt dışı olarak sadece Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden de orta doğuya satış yapabiliyoruz ama bu yeterli değil. Avrupa ülkelerine de satış yapabilmek isteriz”

Hellim üretiminde çalışan Dilber Tuğbay ise, üretimin çok zahmetli bir iş olduğunu belirterek, bunun yanı sıra kendi ürünlerini tatmanın paha biçilemez olduğunu dile getirdi.

Festivalde; Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Dilekkaya Dans Team Modern Dans Gösterisi, Akademi Sanat Derneği Hip-Hop dans gösterisi, Akdoğan Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, grup Cousins, tavla turnuvası, Dilekkaya İlkokulu dans gösterisi, Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu konseri, Dilekkaya gençlerinin müzik dinletisi, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Sanat Derneği Halk Dansları gösterisi, Grup Otantik, Mağusa Kültür Derneği Hint Dans Gösterisi, DES-DER, YDÜ Latin dansları, İlsel Team Kangoo Jumps sahne aldı. Festival, SOS’in konseri ile son buldu.

Dilekkayalı Hellim Üreticileri ne dedi?

Hellim Üreticisi Hakan Sağlı: “Üreticilerin birlik olması, haklarını savunması gerekiyor”

“Arkadaşım Hakan ile, bir sene önce hellim üretimine başladık. İkimizin de eşlerinin ailesi hellim üreticisi, biz de yaptığımız işin yanında üretim de yapmaya başladık. Başta bize, vazgeçmemiz için çok şey söylendi ancak biz işimizi de kaliteli yaparak bu yorumlardan uzak durduk. Yavaş yavaş başlayıp zamanla geliştik ve daha da ileriye gitmeyi istiyoruz. İnsanların alım gücü düştüğü için, yapılan kaliteli ürünü hak ettiği fiyatına satmak zorlaştı. Devlet 2.75 olan inek sütünü üreticilere 2.38 olarak veriyor ama 30 kuruşluk bir indirimin üreticiye pek de bir yararı olmuyor. Üreticilerin birlik olması, haklarını savunması gerekiyor.”

Hellim Üreticisi Hakan Karacaoğlu: “Yurt dışına piyasayı devlet açarsa, biz de adamıza özgü ürünleri daha iyi tanıtır, kültürümüzü koruruz”

“Hellim üretimine arkadaşım Hakan ile ortak olarak başladık. Süt hakkı alarak hellim üretimine başlamak çok zor. Süt almak ve onu işlemek, düzenli saatlerde alarak en iyi şekillerde üretim yapmak gerçekten zorlu bir süreç. Bunun bir teşviği de yok. Ancak bunu türlü fedakarlıklarla aştık. Genç üreticilere verilen kredilere başvurduk ama döviz patlamasından dolayı devlet bunu geri çekti. Birlikte mücadele ederek bunu, mevcut işimizin yanında yapmaya başlamıştık ancak asıl mesleğimiz olma yolunda ilerliyor. Yurt dışına piyasayı devlet açarsa, biz de adamıza özgü ürünleri daha iyi tanıtır, kültürümüzü koruruz.”

Hellim Üreticisi Ömer Dilekkaya: “Avrupa ülkelerine de satış yapabilmek isteriz”

“Ben tam otuz yıldır, köyümüzde hellim üretimi yapıyorum. Daha önceden sadece keçi sütü ile üretim yaparken, artık yeterli olmadığı için inek sütü ile de karıştırarak üretiyorum. Hellime talep var ve pazarımız da iyi. Ancak sadece yurt içine, buradaki piyasayla çalışıyoruz. Yurt dışı olarak sadece Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden de orta doğuya satış yapabiliyoruz ama bu yeterli değil. Avrupa ülkelerine de satış yapabilmek isteriz.”

Hellim Üretimi Çalışanı Dilber Tuğbay: “Ürettiğiniz, emek verdiğiniz hellimi tatmanın zevki ise paha biçilemez”

“Hellim üretimi, çok zahmetli ama çok zevkli bir iştir. Ürettiğiniz, emek verdiğiniz hellimi tatmanın zevki ise paha biçilemez. Köyümüzde ilk kez hellim festivali düzenlendi. Keşke daha önce yapılsaydı, çok güzel bir ortam var. Her sene yapılması, festivalimizin gelenekselleştirilmesini diliyorum. Bu festivale katkı koyan herkese teşekkür ederim.”