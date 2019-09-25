1 buçuk aydır yoğun bakımda

YENİDÜZEN- ÖZEL

8 Ağustos tarihinde beyin kanaması geçiren ve ismi “Mehmet Ali Öngönen” olduğu söylenen bir şahıs bir buçuk aydır yoğun bakımda tedavi görüyor.

8 Ağustos tarihinde bilinci kapalı bir şekilde Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen ve ‘Beyin Cerrahisi’ Dâhiliye Servisi'nde yoğun bakıma alınan şahsın ailesinin bulunması için iki gündür sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yapıldı.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan, hastanın bilinci kapalı bir şekilde Ağustos ayında Girne Akçiçek Hastanesi'nden sevk edildiğini söyledi. Adil Özyılkan, şahsın üzerinde kimlik bilgileri olmadığı için polise bilgi verdiklerini kaydetti.

Hastanın halen bilincinin kapalı olduğunu ifade eden Özyılkan, şansın Beyin Cerrahisi dâhiliye bölümünde tedavisinin sürdüğünü söyledi.

İsminin “Mehmet Ali Öngönen” olduğu iddia edilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 62 yaşında olduğu öğrenildi. Şahsın sosyal medyadaki hesabında başka bir isim kullandığı belirtiliyor. Polis Basın Subaylığı da hastaneden polise kimliğinin tespiti ile ilgili sorun olduğuna dair bir bilgi iletildiğini ve şahsın nerede yaşadığı hususunda araştırma başlatıldığı açıkladı. Polis, söz konusu kişinin ailesine ulaşılmaya çalışıldığı bilgisi verildi.