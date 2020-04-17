“Hali hazırda hastaneye yeni bir yatak eklemedik, yoğun bakım ünitesi eklemedik.Hazırlıkları tamamlayamadık… 1 aydan fazladır evlerimizde bekliyoruz. Peki neyi bekliyoruz?”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, bir ayı aşkın sürede ülkede verilen Covit-19 mücadelesinde yapılan ve yapılmayan birçok noktaya dikkat çekerek, hastanelerin hazır olana kadar evde kalınması için bir kez daha çağrıda bulundu.

Hastaneleri hazır edilmesi gerektiğini belirten Gürkut, “Halkın sağlığını politika malzemesi yapmaktan vazgeçiniz!” dedi.



Gürkut’un paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Yüzyılımızda görülmemiş bir hastalıkla mücadele ediyoruz. 2 milyona yakın insan enfekte oldu, 130 binden fazla insan hayatını kaybetti. Sağlık çalışanları, güvenlik birimleri, belediye çalışanları, market çalışanları, gıda sektörü aylardır aralıksız çalışıyor.

Birçok ülke bizim yakaladığımız bu bir aylık “kontrollü zamanı” yakalama şansı bulamadan hastane kapasiteleri aşılarak binlerce insanını kaybetti. Bizim kazandığımız bu bir aylık sürede hazır olmak için yapmamız gerekenler vardı:

-GEREKLİ OLANAKLARA SAHİP TAM DONANIMLI BİR PANDEMİ HASTANESİ BELİRLEMEK,

-Tüm hastanelerimizde yeterli sayıda izolasyon odalarımızı oluşturmak,

-Solunum destek cihazlarımızın (mekanik ventilatör) sayısını ve oksijenizasyon altyapısını artırmak,

-Yoğun bakım yataklarımızı artırmak,

-Hastanelerimizdeki normal yatak kapasitemizi artırmak,

-Tomografi dahil yeterli görüntüleme olanaklarımızı tamamlamak,

-COVID 19 tanısı almış hastaların tedavisinde kullanılacak ilaçları güncel bilgiler ışığında yeterli miktarda sağlamak,

-Pandemi merkezinde gerekecek araç, gereç, tıbbi malzeme, sağlık personeli için gerekli kişisel koruyucu ekipmanları yeterli miktarda sağlamak,

-Yeterli sayıda tanı ve tarama testi yapabilecek test kiti ve laboratuvar imkanlarını oluşturmak,

-Sağlık personeli ile ilgili eğitim, hazırlık çalışmaları ve organizasyonu tamamlamak,

-Sağlık Bakanlığı düzeyinde yetkili bir yönetim stratejisi oluşturacak ekip oluşturmak,

-Hasta ve temaslı takip ekibi oluşturmak ve bu amaçla bilimsel ve teknolojik yöntemleri etkin kılmak için kullanmış olmamız lazımdı.

Peki biz ne yaptık:

Birçok komite, kurul, komisyon kurduk. Krizin ortasında işi gücü bıraktık yüzlerce toplantı yaptık. Ama o toplantılarda aldığımız kararları da sonradan değiştirdik.

Pandemiyi kimin yönettiği belli değil. Sağlık Bakanlığı bir türlü bir adım öne çıkıp inisiyatifi ele alamadı.

Hali hazırda hastaneye yeni bir yatak eklemedik, yoğun bakım ünitesi eklemedik.

Hazırlıkları tamamlayamadık.



1 aydan fazladır evlerimizde bekliyoruz. Peki neyi bekliyoruz?

1-Aşı bulunmasını: Aşı bulunursa, aşı olan herkes hastalığı geçirmeden bağışıklanacak ve virüsle karşılaşsa bile hasta olmayacak

2- Covid 19’u tedavi edecek bir ilaç bulunmasını; tam olarak tedavi edecek bir ilaç bulunursa hasta olsak bile ilacı kullanıp iyileşeceğiz.

3-Sağlık sistemi ve hastane kapasitemizin artırılmasını, organizasyonun tamamlanmasını; çünkü sokağa çıkarsak daha fazla sayıda covid 19 hastası olacaktır ve tüm hastalara bakacak hastane ve personel olmazsa İtalya benzeri manzaralar yaşayabiliriz.

Aşı yok. Henüz kesin tedavi eden bir ilaç da yok, hala destek tedavi ve kısıtlı çalışmalarda öne çıkan ilaçlar deneniyor.

Demek ki biz hastanelerin hazır olmasını bekliyoruz.

HASTANELERİ HAZIR EDİNİZ!

Halkın sağlığını politika malzemesi yapmaktan vaz geçiniz!

Sizin ekonomik kaygılarınızın, halkın sağlığının önüne geçmesine, bunca fedakarlık yapan bu halk izin vermeyecektir.

Önce hastane tamam olacak, sonra sokağa çıkacağız.

EVİNDE KAL, GÜVENDE KAL.”