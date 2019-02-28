1 ay boyunca doktor gözetiminde izlenecek

Devrim DEMİR

Gönyeli'de Mayıs ayında oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı öldüren Bilge Lord Kunduracı bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada sanık avukatı Mehmet Bensen süre talebinde bulundu.

Bensen, müdafaa hazırlığı açısından müvekkili Bilge Lord Kunduracı’nın 1 ay boyunca haftada üç kez Profesör Doktor Mehmet Çakıcı ve Psikolog Meryem Karaaziz tarafından muayene edilmesi gerektiği beyanında bulundu.

Muayenelerin haftada üç kez, 45 dakikalık görüşmelerle 4 Mart tarihinden itibaren başlanacağını kaydeden Bensen, Çakıcı ve Karaaziz’in Merkezi Cezaevine girmesi için gerekli izin ve prosedürün başlaması talebinde bulundu.

8 Nisan’da yeniden yargı önünde

Başsavcılık ve savunma avukatının talebinin ardından Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, sanık Bilge Lord Kundura’cının cezaevinde doktor ve psikologla gerekli tedaviyi başlatması için Merkezi Cezaevi Müdürlüğüne gerekli tebligatın yapılmasına ve Kundura’cının ithamı anlayıp davayı izleme yetisi olup olmadığının belirlenmesi için davayı 8 Nisan tarihine erteleyerek oturumu kapattı.