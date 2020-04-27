Kıbrıs’ın güneyinde çalışan 1.525 Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdi, mağduriyetini anlattı.



Politis gazetesine göre 1525 Kıbrıslı Türk, çalışmak için güneye geçişlerine izin verilmesi çağrısı yaptı. Özellikle 4 Mayıs’tan sonra şantiye ve inşaatlarla diğer işlerine çalışma hayatına katılmak isteyen Kıbrıslı Türkler, geçişlerin kapatılması sonrasında yaşadıkları kayıpları dile getirdi.



Kıbrıslı Türkler çalışanlar “Güneyin Emekçileri” isimli imzayla mektuplarını paylaştı.

Mektupta, adanın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türkler, geçişlerin durdurulduğu 14 Mart tarihinden bu yana yaşadıklarını anlatıyor, gelirlerinin ortadan kalktığını belirtiyor.



Sosyal güvenliklerinin olmadığını, bu nedenle pandemi sürecinde yaşadıkları mağduriyeti dile getiren emekçiler, aynı zamanda ekonomik kaynaklarının tükendiğini de dile getiriyor.



Kıbrıslı Türk emekçiler ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen ödeneklerin, kendilerine ulaşmadığını da dile getiriyor.



Kıbrıslı Türkler mektupta, işletmelerin açılması ve kendilerinin işlerine gidememesi durumunda, bir çok kişinin işini kaybedeceği belirtti, “Yeni iş bulmanın neredeyse imkansız olduğu bir zamanda, kaos yaşayacağız” endişelerini paylaştı.



Politis’e göre Kıbrıs hükümetinden kaynaklar, mektuba henüz yanıt vermedi, buna gerekçe olarak da “kamu sağlığını” gösterdi.



Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının henüz havaalanları ve geçiş noktalarına yönelik bir yol haritası belirlemediğini yazan Politis gazetesi, “İki toplum tarafından kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesine ilişkin mevcut olgular temelinde, geçiş noktalarının açılışının birkaç ay daha erteleneceğini” öne sürdü.



Mevcut planlamaya göre, geçiş noktalarının aşamalı olarak yaz ayları içerisinde veya yazın hemen ardından açılmasının ihtimal dışında olmadığını belirten gazete, Kıbrıslı Rum liderliğinin, geçişlerin 4’ünün faaliyetlerini “geçici olarak durdurduğunu” belirtti.



Alithia gazetesi ise “Adanın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türkler işlerine dönmeyi talep ediyor” başlıklı haberinde, yaşamını kuzeyde sürdürüp, güneyde çalışan bin 525 Kıbrıslı Türk’ün Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiğini yazdı.