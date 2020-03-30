'1.500 TL için şimdi başvurmayınız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, maaş desteği için "Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Daireleri’ne başvuru yapılmaması" için çağrı yaptı, henüz, bu yöndeki gerekli düzenlemenin yapılmadığını duyurdu.

Hükümetin 'özel sektöre yönelik maaş desteği'nde belirsizlik sürüyor.

Çalışma Bakanlığı, hangi sektörlere destek verileceğinin belirlenmesi için komite kurulduğunu açıkladı, "1500 TL ücret desteği için başvuru şekli, yeri ve tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

‘25 Mart 2020 tarihinde Covid -19 tehdidiyle mücadele kapsamında, Bakanlar Kurulu tarafından alınan ekonomik önlem ve destekler çerçevesinde, 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için İstihdam Destekleme Merkezi tarafından işletmelerin devamlılığının ve istihdamın sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışanlara her ay için 1,500 TL ücret desteği verilmesi ile ilgili olarak , çalışmalar Bakanlığımız tarafından ivedilikle sürdürülmektedir.

Bu bağlamda, hangi sektörlerin kapsam dahilinde olacağı, çalışanlara ücret desteğinin nasıl uygulanacağı ve yöntemi ile ilgili çalışmaları yapmak üzere; Başbakanlık , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratlarından oluşan bir komite kurulmuştur. Komite çalışmalarına başlamış olup; süratle yapılacak olan çalışmaların sonucunu kamuoyu ile paylaşacaktır.

1500 TL desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne başvurduğu, ve ilgili Dairelerde yoğunluk yaşandığı gözlemlenmiştir.

Bakanlığımız, 1500 TL ücret desteğinin uygulanma şeklini ilerleyen günlerde , kamuoyu ile detaylı bir şekilde paylaşacaktır.

Vatandaşlarımızın 1500 TL ücret desteği için, açıklanacak tarihe kadar Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Daireleri’ne başvurmamaları önemle rica olunur.’ dedi