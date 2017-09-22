Olağan yurttaşlık hakkı’ kazananlar ya da ‘Bakanlık onayı’ ile bu statüyü alanlar dışında, UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu kararı ile 1.5 yılda 940 kişiye “istisnai” ya da “zorunlu” KKTC yurttaşlığı verdi. Ancak bu yurttaşlıkların gerekçeleri açıklanmadı.

Ayşe GÜLER

UBP-DP Azınlık Hükümeti, göreve geldiği günden bugüne 940 kişiyi Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC yurttaşlığına aldı.

Kamuoyu gündeminden düşmeyen, CTP tarafından yeniden yargıya taşınmaya hazırlanan yurttaşlıklarda, Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının C bendi gerekçe gösterildi.

Bu madde ‘istisnai’ yurttaşlığı işaret ediyor ve “Başvuru tarihinden geriye doğru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde beş yıl kesintisiz ikamet etmiş olmak” ayrıca “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmak” koşullarını ortadan kaldırıyor.

Yurttaşlık Yasası, bu durumu “Yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zorunlu görülenler” olarak açıklıyor.

Bakanlar Kurulu’nun son yurttaşlık kararlarının tamamında “ülkede ikamet” ya da “yerleşme kararı” koşulunun aranmaması da dikkat çekiyor.

Bu kararlara Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının C bendi gerekçe gösterildi. Bu madde “ikamet” koşulunu hatta “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmak” şartını dahi geçersiz kabul ediliyor.

2016’da 88…

2016 yılında; 88 kişinin Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC yurttaşlığa alındı.

Bu kararların tümü Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.

2017 ilk 9 ayda 852 kişi !

Olağan yurttaşlık hakkı kazananlar ya da Bakanlık onayı ile bu statüyü alanlar dışında, Bakanlar Kurulu kararı ile 2017 yılının 9 ayında 852 kişi yurttaşlığa alındı.

1 toplantı 48 yurttaş daha…

Taif doğumlu da var, Nijerya uyruklu da!

Hükümet, son Bakanlar Kurulu toplantısında 48 kişiye daha KKTC yurttaşlığı verdi.

19 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, KKTC yurttaşlığına alınan kişiler şöyle: 1978 Reyhan doğumlu Mustafa Sürer, 1969 Bünyan doğumlu Canan Erdin, 1972 Ortaköy doğumlu Meryemana Tekin, 1975 Ankara doğumlu Sema Kapusızoğlu, 1998 Girne doğumlu Nilara Erkara, 1982 Adıyaman doğumlu Celal Ilik, 1986 Kırıkhan doğumlu Mustafa Topal, 1991 Altınözü doğumlu Özlem Küçükoğlu, 1996 Elbistan doğumlu Müberra Karadaş, 1997 Seyhan doğumlu Sezer Kaplan, 1997 Niksar doğumlu Mustafa Karadaş, 1996 Girne doğumlu Dilara Erkara, 1991 Kırıkhan doğumlu Mustafa Karatekin, 1976 Antakya doğumlu Erkan Karabulak, 1988 Tomarza doğumlu Tuğba Gazcıoğlu, 1966 Selim doğumlu Seyfettin Yıldız, 1971 Göksun doğumlu Elif Uzun, 1986 Altınözü doğumlu Ahmet Hatay, 1978 Reyhanlı doğumlu Aydın Bekar, 1976 Kilis doğumlu Canan Özdemir Doğan, 1998 Yenimahalle doğumlu Dilara Yılmaz, 1993 İskenderun doğumlu Meral Parlar, 1979 doğumlu Reyhanlı doğumlu Ahmet Manga, 1994 Karaman doğumlu Zekiye Göçmen, 1994 Altınözü doğumlu Mehtap Alaçam, 1981 Adana doğumlu Ramazan Uçak, 1997 Lefkoşa doğumlu Melisa Demir, 1975 Ceyhan doğumlu Yılmaz Göksoy, 1999 Taşkent/Özbekistan doğumlu Askar Bozcan, 1987 Taif/Suudi Arabistan doğumlu Fatih Süngü, 1984 Birecik doğumlu Mustafa Yılmaz, 1979 Türkmenat doğumlu Atamurad Muhiyev, 1981 Oba/Nijerya doğumlu Alfred Ebere Ikemefuna, 1985 Göksun doğumlu Yusuf Koçkat, 1982 Aydın doğumlu Aydın İçen, 1977 Konya doğumlu Burak Toğay, 1976 Araklı doğumlu Hasan İpekçioğlu, 1984 Nusaybin doğumlu Hamdullah Akad, 1971 Bursa doğumlu Ayşegül Sarıhan, 1969 Kozan doğumlu Rasim Gönül, 1994 Kayseri-Tomarza Hüseyin Metehan, 1997 Lefkoşa doğumlu Emre Polat, 1972 doğumlu Ahmet Yavuz, 1979 Kayseri doğumlu Onur Berberoğlu, 1973 Tokat doğumlu Hülya Ocak, 1976 Gaziantep doğumlu Tuncay Fidan, 1961 Şanlıurfa doğumlu Necmi Ağan, 1977 İstanbul doğumlu Erçin Gürses”