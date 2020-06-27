1-10 Temmuz’da günde iki uçuş

Türkiye Cumhuriyeti’nden Ercan Havalimanı'na, 1 ile 10 Temmuz arasında günde bir Pegasus, bir THY olmak üzere iki uçuş gerçekleştirilecek.

YENİDÜZEN’e konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Bakanlar Kurulu kararı gereğince 1 Temmuz'la 10 Temmuz arası ülkeye günde bir Pegasus, bir THY olmak üzere iki seferin geleceğini söyledi.

PCR testi yapılabilmesi için tarife kısıtlaması yapıldığını belirten Sofi, diğer seferlerin ise iptal edildiğini kaydetti. Buna göre THY, Lefkoşa'ya 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş, 9 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş, 20 Temmuz itibarıyla haftada 21 uçuş gerçekleştirecek.

Pegasus açıklama yaptı…

Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklama ise şu yönde: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı gereğince; 1-10 Temmuz 2020 tarihlerinde Kıbrıs’a günde sadece 1 sefer yapılacaktır. Diğer gerçekleşmesi beklenen seferlerimiz iptal edilmiştir. Kıbrıs uçuşlarımız sadece İstanbul Sabiha Gökçen-Lefkoşa Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen olarak gerçekleştirilecektir. Bu düzenlemeler kapsamında ilgili tarihlerde uçuşu olup iptal edilen seferler için SMS bilgilendirmeleri yapılmıştır. Bir diğer düzenleme ise; ülkeye giriş kuralları kapsamında A kategorisinde yer alan Türkiye'nin B kategorisine geçirilmesidir. Böylece Türkiye’den çıkış yapan misafirlere çift kademeli PCR testi uygulanacaktır. Üzerinden 72 saat geçmemiş negatif sonuçlu bir PCR testine sahip olan misafirlerimiz uçuşlarımıza kabul edilecek ve Kıbrıs girişinde kendilerine tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde ise Kıbrıs’a da girişine izin verilecek, aksi halde karantinaya alınacaktır."