Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) küçükbaş hayvan üreticilerine “0” faiz ile vereceği “Yemlik Kredisi”nin başvurularında sona yaklaşıldı. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Koopbank arasında Aralık ayında imzalanan protokol çerçevesinde, küçükbaş hayvancılara verilecek kredilerde başvuru süresi 31 Ocak Salı gününü bitiyor. Koopbank’tan yapılan açıklamada başvurularında son güne gelinen kredilerin vadesinin 30 Nisan 2017’de dolacağı kaydedildi. Üreticilerin alacağı kredilerin 30 Nisan tarihine kadar oluşacak tüm faizi ise devlet tarafından karşılanacak. Üreticiler kullanacakları kredi için herhangi bir komisyon ise ödemeyecekler.

AMAÇ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİSİNE DESTEK

Koopbank’tan yapılan açıklamada, küçükbaş hayvan üreticilerinin kış döneminde yaşadığı yem sıkıntısının önüne geçmek ve hayvancıyı desteklemek amacı ile kredinin verileceği kaydedildi. “0” faizli yemlik kredisi, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın desteği ile veriliyor.

SON BAŞVURU 31 OCAK 2017

Binboğa Yem Sanayi’nin yanı sıra Toprak Ürünleri Kurumu tarafından da gerçekleştirilecek satışlar, talep eden küçükbaş hayvan üreticilerine, damızlık hayvan başına günde 1 kilo olmak üzere, 31 Ocak 2017 tarihine kadar almaları kaydıyla 92 gün esas alınarak, yemlik hak edişleri çerçevesinde verilecek.

ÜRETCİLER KREDİDEN NASIL YARARLANACAK?

Yapılan açıklamada, krediden yalnızca KKTC Veteriner Dairesi’nde küçükbaş hayvan kaydı bulunan üreticilerin faydalanabilecekleri kaydedilirken, hayvanları kayıt altında olmayan üreticiler “0” faizli yemlik kredisinden yararlanamayacak. Krediden yararlanmak isteyen küçükbaş hayvan üreticilerinin direk olarak Koopbank şubelerine veya köy kooperatiflerine başvuruda bulunması gerekiyor. Üreticiler, yalnızca Binboğa Yem Sanayi ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan alınacak yemlik için Koopbank’ın bu kredisinden yararlanabilecekler. Küçükbaş hayvan üreticilerinin almış olduğu kredili yemliklerin vadesi ise 30 Nisan 2017 tarihinde son bulacak.